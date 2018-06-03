РИАМО - 3 июн. Столичная полиция задержала подозреваемых в угоне автомобиля, злоумышленники отобрали Toyota у мужчины на Пятницком шоссе, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного главка МВД России.

«В службу «02» поступило сообщение от мужчины о том, что на Пятницком шоссе трое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, похитили его автомобиль Toyota, на котором скрылись с места. Позднее сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и задержали подозреваемых», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.