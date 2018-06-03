РИАМО - 3 июн. Северный вестибюль станции «Маяковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена снова закрыли для пассажиров из-за задымления на улице, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее из-за запаха дыма северный вестибюль «Маяковской» закрыли для входа и выхода пассажиров. Проверка показала, что инфраструктура метро в порядке, а дым затянуло с улицы, поэтому вестибюль открыли.

«Северный вестибюль «Маяковской» снова закрыт из-за задымления на улице. Пока на городской территории устраняют причину задымления, пользуйтесь, пожалуйста, южным вестибюлем станции. Приносим свои извинения», - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по столице, на строительной площадке возле станции метро «Маяковская» произошло возгорание изоляции кабеля, никто не пострадал. На место происшествия прибыли 29 единиц техники и 111 человек личного состава.