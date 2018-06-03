РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Жители подмосковных Люберец в мае отправили более 6 тысяч обращений и жалоб через интернет-портал «Добродел», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В мае через портал «Добродел» поступило 6,28 тысячи обращений. Из них решены 2206 проблем», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что большая часть вопросов (35,5%) касалась дорожного хозяйства. Еще 23% были посвящены проблеме благоустройства, а 20,6% - проблемам в сфере ЖКХ.

«С начала года через портал «Добродел» поступило 31087 обращений», – заключил Ружицкий.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.