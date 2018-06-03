РИАМО - 3 июн. В Москве на строительной площадке возле станции метро «Маяковская» произошло возгорание изоляции кабеля, никто не пострадал, сообщается на сайте главка МЧС России по столице.

В воскресенье в 16:32 в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в северном вестибюле станции метро «Маяковская». Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место.

«В ходе разведки было установлено, что происходит загорание изоляции кабеля в кабель-канале на строительной площадке возле метро», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. На место происшествия были направлены 29 единиц техники и 111 человек личного состава.

Станция метро «Маяковская» работает в штатном режиме. Информация по возгоранию уточняется.