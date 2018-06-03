РИАМО - 3 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в торговых павильонах в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В воскресенье в 12:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Мытищи, улица Коммунистическая, дом 1в. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит задымление на первом этаже и горение кровли павильонов. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В 14:22 ликвидировали открытое горение.

«В 17:02 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: 15 единиц техники, 46 человек, в том числе от МЧС: семь единиц техники, 21 человек», - говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу в Мытищах расположены торговые павильоны.