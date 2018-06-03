РИАМО - 3 июн. Временно закрытый северный вестибюль станции «Маяковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров, его проверяли из-за запаха дыма, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Северный вестибюль «Маяковской» открыт для входа и выхода. Вестибюль закрывали для проверки из-за запаха дыма», - говорится в сообщении.

Проверка показала, что инфраструктура столичного метро в порядке, а дым затянуло с улицы.

«Приносим свои извинения. Ваша безопасность для нас важнее всего», - добавляется в аккаунте.