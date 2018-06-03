РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В подмосковных Люберцах в 2018 году планируют адаптировать для маломобильных групп населения 149 подъездов, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы, по согласованию с председателями советов многоквартирных домов и жителями, сформирован адресный список МКД, 149 подъездов в 2018 году будут адаптированы для инвалидов. В настоящее время проводятся комиссионные обследования подъездов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в комиссию входят сотрудники управления социальной политики, управления ЖКХ, представители управляющих компаний и Люберецкого управления социальной защиты населения. По итогам работы комиссии и в соответствии с техническими возможностями, до конца 2018 года будут проведены всесторонние мероприятия по адаптации подъездов.