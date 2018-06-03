РИАМО - 3 июн. На станции «Крылатское» Арбатско-Покровской линии московского метро заработало табло обратного отсчета времени до прибытия поезда, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

На станции подключили два табло, по одному на каждое направление (в центр и из центра). Пассажиры с интересом наблюдают за новыми устройствами.

Ранее табло обратного отсчета времени до прибытия поезда установили на 19 станциях Московского метрополитена. Устройства подключают после тестирования оборудования. Уже заработали табло на станциях «Строгино» Арбатско-Покровской и «Кантемировская» Замоскворецкой линий.

В столичной подземке ранее пояснили, что новые табло устанавливают по просьбам пассажиров. Главная цель нововведения - оперативно и достоверно информировать пассажиров о времени до прибытия ближайшего поезда. В дальнейшем планируется оснастить такими табло все станции метро.