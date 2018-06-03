РИАМО - 3 июн. В международном аэропорту «Внуково» три рейса авиакомпании BUL AIR LTD были задержаны более чем на 14 часов, специалисты столичного управления Роспотребнадзора проконтролировали соблюдение прав потребителей при задержке рейсов, сообщается на сайте ведомства.

«СКП Сколковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве сообщает, что в международном аэропорту «Внуково» за период времени с 9 часов 2 июня до 9 часов 3 июня задержаны на вылет более 14 часов три рейса авиакомпании BUL AIR LTD», - говорится в сообщении.

Причинами задержки рейсов явилось несвоевременное принятие решения по использованию резервного воздушного судна.

Рейс BVL 128 Москва - Бургас был задержан на 14,5 часов. В задержке находилось 139 пассажиров. Всем обратившимся были предоставлены ваучеры на горячее питание и прохладительные напитки. 32 человека размещены в гостиницах с организованным питанием, остальные пассажиры ожидали вылета рейса по месту жительства.

Рейс BVL 226 Москва - Бургас задержан на 17 часов. В задержке находилось 138 пассажиров, все обратившиеся были обеспечены горячим питанием и бутилированной водой. В процессе поэтапного переноса времени вылета рейса 90 пассажиров разместили в гостиницах. Остальные ожидали вылета по месту жительства.

Рейс BVL 220 Москва - Варна задержан на 14,5 часов. Количество пассажиров в задержке - 148 человек, все обратившиеся были обеспечены горячим питанием и бутилированной водой. Пассажирам с детьми было предоставлено помещение детского зала и комнаты матери и ребенка. 30 пассажиров рейса были размещены в гостинице.

При установлении факта задержки/отмены рейсов сотрудниками СКП проводится разъяснительная работа с пассажирами по вопросам соблюдения прав пассажиров и соблюдения требований ФАП авиаперевозчиками.

Администрацией аэропорта «Внуково» проводится звуковое информирование пассажиров об их правах при задержках рейсов.