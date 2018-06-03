РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В мае в подмосковных Люберцах в рамках работ по благоустройству оформили свыше 100 клумб и 480 кашпо, на рассаду потратили более 9 миллионов рублей, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В рамках весенне-летнего благоустройства ведутся работы по высадке цветов. Уже оформлено 108 цветочных клумб, 483 кашпо и 11 элементов вертикального озеленения. В этом году рассаду выбирали с учетом мнения люберчан, поэтому на улицах округа будут преобладать петуния, бегония и тагетес. На эти цели потрачено более 9 миллионов рублей», - сказал Ружицкий.

По его словам, всего высажено более 342 тысяч штук рассады на клумбах, и более 11 тысяч – в кашпо. Все работы по благоустройству округа находятся под контролем администрации и жителей.

«В городском округе приступили к комплексному благоустройству дворовых территорий. После всесторонних обсуждений с жителями и председателями советов многоквартирных домов, в 2018 году будут благоустроены 67 дворовых территорий. Завершат работы по благоустройству до 1 сентября», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что на данных дворовых территориях установят 69 детских игровых и 57 спортивных площадок. Также там проведут освещение, сделают озеленение, дополнительные парковочные места и места сбора твердых бытовых отходов, установят лавочки и урны. В настоящее время работы ведутся на 60 дворовых территориях.