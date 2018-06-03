РИАМО - 3 июн. Мужчина ударился головой при прыжке в воду в столице, его заметили и вытащили на берег спасатели, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«В 15:45 спасатель поисково-спасательной станции «Кировская» во время пешего патрулирования заметил, как мужчина с берега нырнул во воду. После того, как вынырнул, (мужчина - ред.) начал барахтаться и звать на помощь. Спасатель МГПСС Василий Рогов вызвал на помощь катер со станции. Через минуту мужчина был спасен», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшего доставили на станцию, где была оказана первая помощь. Оказывается, что мужчина во время прыжка в воду ударился головой.

Он добавил, что от госпитализации пострадавший отказался и был отправлен домой с родственниками.