РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В подмосковные Люберцы частично поставили закупленное оборудование для дегазации полигона твердых бытовых отходов «Торбеево», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В настоящее время идет модернизация пунктов приема ТБО: построена весовая, в тестовом режиме работает система «Электронный талон», оборудована площадка для сортировки ТБО. Также произведена частичная закупка и поставка оборудования для дегазации полигона», - сказал Ружицкий.

Общая площадь полигона «Торбеево» составляет 25 гектаров, мощность – 370 тысяч тонн отходов в год. Двадцать девятого мая полигон посетили активисты люберецкого Народного экологического совета, жители деревни Торбеево и представители администрации.

По инвестпрограмме заключен договор с компанией «Гисэнерго» на разработку и внедрение на полигоне «Торбеево» системы дегазации, что позволит получать «зеленую энергию» уже в первой очереди в размере 600 киловатт.

Эксплуатация полигона предусмотрена до 2021 года, его работа завершается рекультивацией, для ее проведения необходимо наличие проекта. Рекультивация займет 2 года.