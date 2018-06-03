РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В подмосковных Люберцах в мае рабочие вырубили свыше 90 аварийных деревьев, также опилили 237 деревьев, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На городских и придомовых территориях городского округа Люберцы в рамках благоустройства и по просьбам жителей в мае выполнены работы по опиловке 237 и вырубке 91 дерева. Также ликвидировано более 820 кубических метров несанкционированных свалок», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что на территории Люберец начали косить траву. В мае уже покосили более 5,2 тысячи кубических метров газонов.