РИАМО - 3 июн. Сильные дожди и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье на следующей неделе, температура ночью опустится до плюс 1 градуса, сообщил РИАМО в воскресенье представитель центра погоды «Фобос».

«В первой половине дня в понедельник будет солнечно, без осадков, ночью в Москве 13-15, днем 23-25 градусов. Вечером начнет наступать холодный фронт, начнутся интенсивные ливни, грозы. Во вторник продолжатся, ночью в Москве - 12-14 градусов, днем в Москве - 12-17 градусов, ветер северо-западный», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ночь на вторник может выпасть 12 миллиметров осадков, при норме для июня в 79 миллиметров (около 15% от месячной нормы).

Он уточнил, что в среду также будет холодная дождливая погода, в ночные часы - плюс 4-9 градусов, днем плюс 10-15 градусов. Среднесуточный показатель на 6 градусов ниже нормы.

«В четверг ночью плюс 1-6 градусов, днем плюс 12-17 градусов. К выходным чуть потеплеет, ночью в пятницу - плюс 6-11 градусов, днем - плюс 14-19 градусов», - сказал синоптик.

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