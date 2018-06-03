РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Хореографическая студия «Грезы» подмосковного Подольска завоевала призовые места в 40 номинациях и стала обладателем Кубка России по мажорет-спорту, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель студии Наталья Данилова.

В микрорайоне Климовск 2 июня прошел X Кубок России по мажорет-спорту и твирлингу, в нем приняло участие около 400 человек из Астрахани, Кимр, Твери, Талдома, Дмитрова, Белого городка и Подольска. Состязания начались на Октябрьской площади с выступления мажореток и барабанщиц, затем они парадом прошли по улицам города.

«Хореографическая студия «Грезы» из Подольска впервые стала обладателем Кубка России по мажорет-спорту и завоевала призовые места в 40 номинациях, первое место ей присудили единогласным решением судей. От студии выступали 135 детей, в этом году они показали свое мастерство не только в привычной номинациях «барабаны», но и новых «помпоны» и «микс», - сказала Данилова.

Она добавила, что по итогам соревнований «Грезы» отобрали на чемпионат Европы по мажорет-спорту, который пройдет в Чехии с 5 по 8 июля.

По ее словам, студия «Грезы» с 2014 года неоднократно побеждала на чемпионатах Европы и мира в номинации «барабаны», теперь будет пробовать себя в новых направлениях.

В награждении приняли участие первый замглавы Подольска Виктор Чуб, председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов, председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

Мажоретка в изначальном значении слова – девушка в униформе, принимающая участие в параде или дефиле. Сейчас это особое направление в хореографии. Со временем к мажореткам с барабанами присоединился духовой оркестр, а в их арсенале появились палочки, флаги и пом-пом. Те, кто работает с палочками и флагами, выделились в отдельную категорию – твирлинг.