РИАМО - 3 июн. Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась поездкой княгини Марии Романовой и ее сына князя Георгия по Крымскому мосту, назвав их «гостями из Испании», сообщает Газета.ru.
Накануне глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту и поделились впечатлениями.
Депутат отметила, что пока император Николай II находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл присягал революции.
«В связи с этим вместо верноподданических чувств возникают другие. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»?» - спросила Поклонская.
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