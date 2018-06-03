РИАМО - 3 июн. Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась поездкой княгини Марии Романовой и ее сына князя Георгия по Крымскому мосту, назвав их «гостями из Испании», сообщает Газета.ru.

Накануне глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту и поделились впечатлениями.

«Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей. <…> Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных «государынь» и «цесаревичей», неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать», - написала Поклонская в Facebook.

Депутат отметила, что пока император Николай II находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл присягал революции.

«В связи с этим вместо верноподданических чувств возникают другие. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»?» - спросила Поклонская.