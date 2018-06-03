РИАМО - 3 июн. Около 800 миллионов долларов инвестировал столичный аэропорт «Шереметьево» в развитие собственной инфраструктуры перед чемпионатом мира по футболу FIFA 2018, сообщил журналистам в воскресенье председатель совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево» Александр Пономаренко.

«Все инвестиции от аэропорта «Шереметьево» составили около 800 миллионов долларов. Это четыре проекта - терминал В, межтерминальный переход, комплекс для перевозки грузов и топливно-заправочный комплекс на миллион тонн», - сказал Пономаренко.

Он подчеркнул, что в дни чемпионата мира новый терминал будет обслуживать около 200 авиарейсов.

В воскресенье Кубок чемпионата мира по футболу FIFA вернулся в Москву после турне по различным странам и российским городам. Официальная церемония старта тура состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в столице. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино. С того момента Кубок посетил 51 страну и 24 города России. Москва стала последней остановкой самого продолжительного путешествия легендарного трофея по стране-хозяйке чемпионата мира по футболу FIFA за всю историю проекта.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Кубок существует с 1974 года. По правилам FIFA, прикасаться к Кубку могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по футболу FIFA.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».