РИАМО - 3 июн. В подмосковном Реутове полицейские при личном досмотре обнаружили у мужчины около 8 граммов героина, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Первого июня в 18:00 на улице Советской в Реутове сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1962 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 7,9 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».