РИАМО - 3 июн. В новом терминале международного аэропорта «Шереметьево» торжественно встретили Кубок чемпионата мира по футболу FIFA, передает корреспондент РИАМО в воскресенье.

«Сегодня, завершив свое долгосрочное путешествие, Кубок вернулся в Москву, мы рады приветствовать Кубок в аэропорту «Шереметьево». Через несколько дней мы начнем встречать гостей, кто-то из них приедет впервые и начнет свое знакомство с аэропорта «Шереметьево», - сказал председатель совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево» Александр Пономаренко.

Новый терминал в аэропорту «Шереметьево» построили специально к чемпионату мира по футболу. Аэропорт потратил порядка 722 миллионов долларов на подготовку своих объектов к мировому первенству.

В воскресенье Кубок чемпионата мира по футболу FIFA вернулся в Москву после турне по различным странам и российским городам. Официальная церемония старта тура состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино. С того момента Кубок посетил 51 страну и 24 города России. Москва стала последней остановкой самого продолжительного путешествия легендарного трофея по стране-хозяйке чемпионата мира по футболу FIFA за всю историю проекта.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Кубок существует с 1974 года. По правилам FIFA, прикасаться к Кубку могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по футболу FIFA.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».