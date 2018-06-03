РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Свыше 5 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили на территории подмосковного городского округа Люберцы в мае, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В течение месяца (мая - ред.) на территории округа Люберцы сотрудниками ГИБДД было выявлено 5221 нарушение правил дорожного движения. Из-за нарушений правил парковки эвакуированы 258 транспортных средств», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что общая сумма штрафов в мае за нарушения ПДД составила более 7,58 миллиона рублей.