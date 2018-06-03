РИАМО - 3 июн. Министерство иностранных дел России заявило, что инцидент с журналисткой РИА «Новости», которую попыталась завербовать СБУ, говорит об отсутствии свободы выражения мнения на Украине, сообщает Газета.ru.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины попыталась завербовать корреспондента РИА «Новости» в Литве Ирину Высокович. Журналистка рассказала, что СБУ вынудила ее подписать бумагу о готовности сотрудничать.

«Этот инцидент - очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование.

Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища - таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», - сообщается на сайте МИД России.

Ведомство призвало международное сообщество отреагировать на этот инцидент должным образом.