РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства двух жилых домов на улице Народная в микрорайоне Шепчинки Подольска, в ходе строительства дома проверят на качество и безопасность, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства двух жилых домов №15 и №18 на улице Народная в микрорайоне Шепчинки горокруга Подольск», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

По проекту площадь 18-этажного дома №15 составит 15691 квадратный метр. Новостройка рассчитана на 176 квартир, из них – 80 однокомнатных, 64 двухкомнатных, 32 трехкомнатных. Площадь квартир – 10374 квадратных метра.

Площадь 16-этажного дома №18 составит 12849 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 153 квартиры, из них – 50 однокомнатных, 68 двухкомнатных, 33 трехкомнатных, две четырехкомнатных. Площадь квартир – 9260 квадратных метров.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объектов. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», - добавил Гарибян.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы.также у дома выполнят озеленение, сделают парковочные места.

Финансирование будет осуществляться средствами инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «ГлавГрадоСтрой». Плановый срок завершения строительства - четвертый квартал 2019 года.