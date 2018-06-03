РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. С улиц и проездов в подмосковных Люберцах в мае вывезли более 700 кубических метров мусора, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В мае в городском округе Люберцы выполнялись плановые работы по очистке проезжей части дорог и тротуаров. С улиц и проездов вывезено 703 кубических метра мусора и смета», - сказал Ружицкий.

Ежедневно в уборке задействовали не менее 183 человек. Также городской округ убирали 64 единицы техники.