РИАМО - 3 июн. В окончательный состав сборной России на чемпионат мира FIFA 2018 попали 23 футболиста, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

«Тренерский штаб национальной сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира FIFA 2018. В него вошли 23 футболиста», - говорится в сообщении.

В окончательный состав национальной сборной вошли три вратаря: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия) и Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург); семь защитников: Владимир Гранат («Рубин», Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА, Москва), Федор Кудряшов («Рубин», Казань), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).

Также в составе десять полузащитников: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Самедов («Спартак», Москва), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

Кроме того, в составе сборной будут три нападающих: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва) и Федор Смолов («Краснодар»).

В воскресенье Кубок чемпионата мира по футболу FIFA вернулся в Москву после турне по различным странам и российским городам, на Манежной площади в столице легендарный трофей встретил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».