РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Климовский отдел ЗАГС в подмосковном Подольске будет закрыт для посетителей 12 июня из-за празднования Дня России, 11 июня отдел будет работать только для регистрации смерти, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за празднования Дня России отделы ЗАГС поменяют режим работы. Накануне праздника Климовский отдел ЗАГС будет работать по сокращенному графику.

«Климовский отдел ЗАГС 9 июня будет работать с 09:30 до 17:30, перерыв на обед с 13:00 до 13:30. 10 июня - выходной день. 11 июня будет работать с 09:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 только для государственной регистрации смерти. Отдел ЗАГС будет закрыт 12 июня», - говорится в сообщении.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.