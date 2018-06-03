РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Более 165 миллионов рублей потратят власти подмосковных Люберец на ремонт автодорог в текущем году, работы пройдут на 38 дорогах, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы активно продолжаются работы по ремонту автодорог. Всего в 2018 году планируется отремонтировать 38 автодорог общей протяженностью 24,4 километра, площадью 134 тысячи квадратных метров. Общая стоимость работ составляет 165,5 миллионов рублей, из них средства бюджета Московской области – 157,2 миллиона рублей, средства местного бюджета – 8,3 миллиона рублей», - сказал Ружицкий.

В настоящее время уже завершили работы по ремонту двух дорог: на улице Мира Люберец, а также на улице Советской в поселении Малаховка. На отремонтированные участки сразу наносится дорожная разметка.

Кроме того, в городском округе в круглосуточном режиме продолжаются работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. В мае были ликвидированы 743 ямы.