РИАМО - 3 июн. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в подмосковном городском округе Мытищи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В воскресенье в 12:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Мытищи, улица Коммунистическая, дом 1в. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит задымление на первом этаже и горение кровли павильонов, угроза распространения на соседние строения отсутствует.

«В 14:00 - локализация пожара на площади 400 квадратных метров. В 14:22 - ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

На месте пожара работают три единицы техники и 11 человек.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу в Мытищах расположены торговые павильоны.