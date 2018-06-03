РИАМО - 3 июн. Свыше 800 волонтеров будут встречать участников и гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в столичном аэропорту «Шереметьево», сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы воздушной гавани.

«В аэропорту «Шереметьево» будут встречать гостей и участников чемпионата мира более 800 волонтеров. Они будут работать посменно», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к волонтерам можно будет обратиться с разными вопросами.

В воскресенье Кубок чемпионата мира по футболу FIFA вернулся в Москву после турне по различным странам и российским городам, на Манежной площади в столице легендарный трофей встретил мэр Москвы Сергей Собянин.

Официальная церемония старта тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFА состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино. С того момента Кубок посетил 51 страну и 24 города России. Москва стала последней остановкой самого продолжительного путешествия легендарного трофея по стране-хозяйке чемпионата мира по футболу FIFA за всю историю проекта.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».