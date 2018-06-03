РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В подмосковном городском округе Люберцы за два месяца подали свыше 1,8 тысячи заявок на соискание премии «Наше Подмосковье» этого года, прием заявок окончен, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

Регистрация участников конкурса на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» завершена, до 8 июня зарегистрированные пользователи сайта премии смогут присоединиться к проектам, в которых принимали участие.

«В период с 26 марта по 31 мая на территории городского округа Люберцы был организован прием заявок от инициативных групп, общественных организаций и граждан на соискание ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье - 2018». Всего было подано 1810 проектов», - сказал Ружицкий.

В категории «Инициатива» подали 1655 заявок, «Команда» – 124. В категории «Объединение» – 15 проектов, в «Сообществе» – 16. Защита проектов в Люберцах пройдет 13 и 14 июня во дворце спорта «Триумф».

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами. Они получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.