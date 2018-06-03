РИАМО - 3 июн. В подмосковных Мытищах локализовали пожар в торговых павильонах на улице Коммунистической, площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В воскресенье в 12:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Мытищи, улица Коммунистическая, дом 1в. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит задымление на первом этаже и горение кровли павильонов, угроза распространения на соседние строения отсутствует.

«В 14:00 - локализация пожара на площади 400 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Для тушения возгорания привлекли силы и средства в количестве трех единиц техники и 11 человек.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу в Мытищах расположены торговые павильоны.