РИАМО - 3 июн. В Москве предприниматель закупил одежду на сумму более 14 миллионов рублей для доставки в Краснодарский край, однако машина с товаром до пункта назначения не доехала, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В ОМВД от индивидуального предпринимателя поступило сообщение о том, что 20 мая экспедитор по устной договоренности закупил для заявителя товар (одежду) в фирме, после чего по адресу: Тихорецкий бульвар погрузил товар в автомобиль Peterbilt 387 с прицепом Montracon для дальнейшей доставки в Краснодарский край, но до места назначения машина с товаром не доехала», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащий заявителю товар на сумму 14,66 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».