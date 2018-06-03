РИАМО - 3 июн. Национальное криминальное агентство Великобритании приступило к расследованию в отношении более чем ста «коррумпированных представителей элиты», среди которых оказались российские олигархи и мультимиллионеры, сообщает Газета.ru.

По словам представителя отдела агентства по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональда Туна, данной проверке подвергнут от 120 до 140 человек.

«Наше внимание сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем своей целью определенную национальность», - сказал представитель агентства.

Вместе с этим, знакомый с расследованием источник утверждает, что основная часть тех, кого проверяют сотрудники агентства - это россияне или связанные с Россией люди.