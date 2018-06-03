РИАМО - 3 июн. На Полярной улице в Москве обрушились фрагменты кирпичного фасада жилой многоэтажки и повредили два автомобиля, люди не пострадали, сообщается на сайте префектуры Северо-Восточного округа столицы.
«Утром 3 июня 2018 года в доме по адресу: улица Полярная, 18 произошло отслоение фрагментов декоративной кирпичной облицовки фасада на площади примерно 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Повреждения получили два припаркованных у дома автомобиля», - говорится в сообщении.
Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Южное Медведково» выставила ограждение опасного участка. В настоящее время специалисты проверяют состояние облицовки фасада и проводят ремонтные работы.
Как сообщили в управляющей компании, владельцы пострадавших автомобилей могут обратиться в ГБУ «Жилищник» за компенсацией.
14-этажный кирпичный одноподъездный жилой дом по адресу: улица Полярная, 18, построен в 1973 году по индивидуальному проекту.
Префект СВАО Валерий Виноградов дал поручение управам районов срочно провести мониторинг состояния облицовки фасадов жилых домов на предмет наличия аварийных элементов, требующих ремонта.
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