РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска 2 июня вечером неизвестные забросали с балкона автомобиль стеклянными банками и повредили ей крышу, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец машины.

«В субботу 2 июня между 19:30 и 20:30 в доме №3 на Флотском проезде неизвестные бросали с балкона пустые стеклянные банки. Одна из них приземлилась на мою машину и помяла крышу», - сказал пострадавший.

По его словам, он разыскивает свидетелей, чтобы принять меры к хулиганам.