РИАМО - 3 июн. Министр внутренних дел России генерал полиции РФ Владимир Колокольцев на службе в храме Христа Спасителя в столице передал патриарху Кириллу десять старинных икон, которые ранее были украдены из Успенского собора Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря, сообщается на сайте МВД РФ.

Колокольцев, руководители и личный состав подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных органов внутренних дел и члены их семей приняли участие в торжественном богослужении, посвященном 300-летию российской полиции.

«Глава МВД России поблагодарил Святейшего патриарха за молитвы о многотысячном коллективе министерства внутренних дел и передал ему десять старинных икон, которые были похищены в мае этого года из Успенского собора Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря», - говорится в сообщении.

Министр отметил, что Русская православная церковь всегда была и остается хранительницей духовной чистоты и нравственности, уникального культурного наследия нашей страны.

«Усилиями сотрудников уголовного розыска эти святыни сохранены для верующих, и сегодня мы с радостью возвращаем их Русской православной церкви», - добавил Колокольцев.