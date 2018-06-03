РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Футбольный клуб подмосковных Люберец 2 июня выиграл матч против команды «Истра» со счетом 9:3, сообщается на сайте ФК.

«Футбольный клуб «Люберцы» 2 июня выиграл у команды «Истра» из одноименного города. Матч восьмого тура первенства России среди команд III дивизиона закончился со счетом 9:3», – говорится на сайте.

Голы забили Спиридон Цулая, дважды Александр Масленников, дважды Олег Щукин, Олег Аврамчук, Артем Антипов и дважды Антон Магуров.

Сейчас ФК «Люберцы» занимает первую строчку в турнирной таблице. У него 24 очка.

Следующую игру команда проведет 11 июня в 18:00 против клуба «Пересвет» из Подольска. Противник находится на пятом месте рейтинговой таблицы.