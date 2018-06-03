РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в воскресенье стало плохо пожилой женщине, она ничего не помнит, ей вызвали скорую и разыскивают родственников, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетельница происшествия.

«Ищем родственников женщины, которой стало плохо в микрорайоне Климовск в воскресенье около часа дня на улице Заводской, около дома 14. Женщина не помнит ни своего имени, ни имен своих родственников. Ей вызвали скорую», - сказала свидетельница.

Всех, кто знает родственников женщины, просят связаться с Антониной Гурьевой в соцсети «ВКонтакте» или позвонить по телефону: 8 (926) 661-07-42.