РИАМО - 3 июн. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что негосударственная пенсионная система, в частности, должна решать долгосрочные инвестиционные задачи, сообщает Газета.ru.

«С ужасом читаю новости: «Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии». Давайте все-таки профессиональное отделим от истерически-популистского, а правду от вранья», - написал Чубайс в Facebook.

Глава «Роснано» пояснил, что его позиция заключается в нацеливании негосударственной пенсионной системы на долгосрочные инвестиции в активы с низкими рисками.

По его словам, поэтому нужно разрешить негосударственным ПФ не только размещать активы в банках, но и инвестировать их.

Чубайс уточнил, что компании, занимающиеся инновациями и производством нанотехнологий, к предприятиям с низким риском не относятся.