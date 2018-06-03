РИАМО - 3 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на 4 июня из-за высокой пожароопасности и сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Подмосковье и Москве 4 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет плюс 13-15 градусов и небольшой дождь. Днем ожидается до 23-25 градусов тепла. Ветер будет дуть западный с порывами до 12-17 метров в секунду. Также днем ожидается кратковременный дождь.