РИАМО - 3 июн. Лето вновь отступает из центральных регионов России, в начале следующей недели ожидается резкое похолодание до 13-18 градусов в Москве и Подмосоквье, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Центральную Россию снова идет похолодание. Уже во вторник-среду, то есть 5 и 6 июня, когда циклон будет юго-восточнее Москвы, температура существенно понизится до осенних 13-18 градусов», - говорится в сообщении.

На этих выходных в центральных областях России снова потеплело. Приближающаяся с северо-запада атмосферная волна разразится ближе к вечеру воскресенья кратковременным дождем.

Однако порция прохлады с северо-запада почти не повлияет на погоду в понедельник, 4 июня. С северо-запада будет наступать уже настоящий циклон, который подарит жителям Центральной России еще один теплый день - температура повысится до 19-26 градусов.

Ранее синоптики подвели итоги весны в Москве и рассказали о том, что уже в конце апреля в столице началось метеорологическое лето. Это примерно на месяц раньше климатической нормы.

Июнь в Московском регионе будет теплым>>