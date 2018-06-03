РИАМО - 3 июн. В результате столкновения трех автомобилей на юге Москвы пострадали четыре человека, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

На пересечении Подольского шоссе с Павловской улицей произошло столкновение трех автомобилей. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

«По последним данным, пострадали четверо, один из них несовершеннолетний», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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