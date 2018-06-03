РИАМО - 3 июн. В подмосковных Мытищах загорелись торговые павильоны на улице Коммунистической, их тушат 11 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Третьего июня в 12:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, улица Коммунистическая, дом 1в», - говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлекли силы и средства в количестве трех единиц техники и 11 человек.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу в Мытищах расположены торговые павильоны.