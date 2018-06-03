РИАМО - 3 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на воскресенье из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Подмосковье и Москве в воскресенье ожидается летняя погода с температурой до плюс 25 градусов, может пройти кратковременный дождь. Ветер стихнет, сменит направление на западный румб и подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.