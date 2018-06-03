РИАМО - 3 июн. В подмосковных Химках игроки сборной России по футболу посадили деревья после проведенной тренировки, сообщается в Twitter-аккаунте сборной.
«Футболисты сборной России после тренировки посадили деревья в Новогорске», - говорится в сообщении под опубликованными фотографиями.
Также в Twitter разместили видео, на котором полузащитник национальной сборной Денис Черышев сажает клен.
Учебно-тренировочный центр «Новогорск» расположен в 6 километрах от МКАД в подмосковных Химках. Он является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям.
В этом году Россия первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».
Футболисты @TeamRussia после тренировки посадили деревья в Новогорске 🌳 pic.twitter.com/7PhzMPhLoz— Сборная России (@TeamRussia) 2 июня 2018 г.
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