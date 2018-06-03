РИАМО - 3 июн. Число российских школьников за последние 17 лет сократилась на 21%, также ожидается сокращение количества студентов в 2018/2019 учебном году, сообщает Газета.ru.

«В России численность школьников за последние 17 лет сократилась на 21%. Согласно докладу правительства Федеральному собранию о реализации государственной политики в сфере образования, «демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального образования», - говорится в сообщении.

Также численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может снизиться более чем на 40% по отношению к количеству учащихся в 2009 году.

Ранее ООН спрогнозировала сокращение населения России до 132 миллионов человек к 2050 году.