РИАМО - 3 июн. Число российских школьников за последние 17 лет сократилась на 21%, также ожидается сокращение количества студентов в 2018/2019 учебном году, сообщает Газета.ru.
«В России численность школьников за последние 17 лет сократилась на 21%. Согласно докладу правительства Федеральному собранию о реализации государственной политики в сфере образования, «демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального образования», - говорится в сообщении.
Также численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может снизиться более чем на 40% по отношению к количеству учащихся в 2009 году.
Ранее ООН спрогнозировала сокращение населения России до 132 миллионов человек к 2050 году.
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Можно строить дома по берегам рек, но при(том) условии, что(бы) вода оставалась чистой.
При(виде) осеннего леса замирало сердце, (на)встречу дул легкий ветерок.
(В)след за баржей тянулись широкие баркасы, (до)верху нагруженные арбузами.
Из(за) болезни я не был в школе месяц и (в)следствии этого очень отстал.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (8/15)
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении: Во времена Пушкина картинная галерея Эрмитажа (1) помещавшаяся на средних этажах (2) двух примыкавших к Зимнему дворцу (3) зданий (4) занимала около 40 залов.
Какое из слов нужно поставить вместо пропуска в предложении?
… индивидуальность ученого проявляется так же, как индивидуальность архитектора, стремящегося к общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи.
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении:
Бессмертная греческая традиция (1) главная особенность (2) которой (3) неразрывно связана с углубленным интересом к человеку (4) была воспринята древнерусскими мастерами.
Либо вы напрочь забыли все, что изучали в школе, либо переволновались. Если бы вам предстояла сдача ЕГЭ по русскому языку, вы бы его провалили. В любом случае, чтобы избежать досадных ошибок в рабочей переписке и соцсетях, вам стоит повторить правила.
Вы смогли бы набрать необходимый минимум для того, чтобы получить аттестат. Но репетитор бы вам точно не помешал. Правда, времени на подготовку почти совсем не осталось. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Вам не страшен ЕГЭ по русскому языку. Видимо, вы совсем недавно штудировали учебники, или у вас природная грамотность. В любом случае, не забудьте сказать спасибо своей школьной учительнице по русскому.
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