РИАМО - 3 июн. В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и в подмосковном «Жуковском» днем в воскресенье отменили и задержали свыше 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» пять рейсов задержали. В «Домодедове» задержан один рейс и четыре отменили. В «Шереметьеве» задержали десять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.

Летняя погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, может пройти кратковременный дождь. Ветер стихнет, сменит направление на западный румб и подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.