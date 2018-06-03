РИАМО - 3 июн. Столичная полиция проводит проверку по факту нанесения травм 28-летнему мужчине в центре Москвы, сообщает ТАСС.

«Из медицинского учреждения поступила информация, что к ним с травмами и внешними признаками алкогольного опьянения самостоятельно обратился мужчина 1990 года рождения. Он пояснил, что телесные повреждения ему нанес неизвестный в ходе конфликта, произошедшего предположительно, на Никитском бульваре», - сказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и проводит проверку по данному факту.

Источник в экстренных службах уточнил, что пострадавший является журналистом.