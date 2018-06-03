РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июн. Лауреатами 1 степени международного фестиваля-конкурса «Солнце в детских ладошках» в Москве стали Полина Шелякина, Анастасия Тройно, также гран-при удостоены три коллективных танцевальных номера из подмосковного Королева, сообщается на странице гимназии №5 в Instagram .

Международный фестиваль-конкурс «Солнце в детских ладошках» собирает множество ребят из различных регионов России, Казахстана, Белоруссии и других стран. Он прошел в Москве 2 июня. Фестиваль посвящен Дню защиты детей. Танцоры участвовали в различных номинациях конкурса с сольным номерами и в составе коллективов.

«Полина Шелякина и Анастасия Тройно стали лауреатами 1 степени, такой же награды удостоены три коллективных номера. Гран-при получили номера «Живой песок», «Секрет» и «Сестры», - говорится в сообщении.