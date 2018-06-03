РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июн. За два месяца на дороги подмосковного Королева нанесли более 7 тысяч метров горизонтальной и более 3 тысяч метров вертикальной разметки, сообщил глава города Александр Ходырев.

«В апреле и мае на дорогах Королева появилось более 7 тысяч метров горизонтальной и свыше 3 тысяч метров вертикальной разметки. Также разметка нанесена на более 100 пешеходных переходов», - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Он уточнил, что работы по нанесению разметки ведутся параллельно с ремонтом асфальтового покрытия.

Сообщить о ямах на дорогах и отсутствии разметки можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.