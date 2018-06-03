РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В конно-спортивном клубе «Фаворит» в Подольске в воскресенье начались соревнования по конкуру ко Дню защиты детей, в них принимают участие около 40 человек, для детей организовали развлекательную программу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«Конно-спортивный клуб «Фаворит» в воскресенье проводит традиционные соревнования по конкуру, посвященные Дню защиты детей. В 11:00 началось первенство горокруга Подольск по конкуру среди детей и юношей. Для юных гостей мероприятия проводят мастер-классы, игры, эстафеты, катание на лошадях. Мероприятие продлится примерно до трех часов дня», - сказал представитель КСК.

По его словам, в соревнованиях участвует около 40 спортсменов в возрасте от восьми лет и старше. Они соревнуются на четырех маршрутах на пони и лошадях. Победителей каждого маршрута наградят кубками, медалями, грамотами, призеров каждого маршрута – медалями и грамотами. Лошадей победителей и призеров наградят памятными розетками.